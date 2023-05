8. Mai ist zum ersten Mal offizieller Gedenktag in Hamburg Stand: 08.05.2023 07:54 Uhr Hamburg erinnert heute an das Ende des Zweiten Weltkriegs und der Naziherrschaft vor genau 78 Jahren. Und zum ersten Mal ist der 8. Mai heute ein offizieller Gedenktag in der Stadt.

Die Hamburgische Bürgerschaft und der Förderkreis Mahnmal St. Nikolai gedenken am Nachmittag zum Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1945 der Opfer. Zur Feierstunde am Mahnmal werden um 15.30 Uhr unter anderem die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) erwartet.

Kundgebung und Fest zum Tag der Befreiung

Zuvor finden schon am Mittag am Jungfernstieg eine Kundgebung und Aktionen verschiedener Gruppen und Initiativen statt. Und um 16 Uhr ist am Gerhard-Hauptmann-Platz ein "Befreiungsfest" vom Bündnis zum 8. Mai geplant.

Bürgerschaft beschließt offiziellen Gedenktag

Im vergangenen Jahr hatten SPD, Grüne, CDU und Linke gemeinsam in der Bürgerschaft beschlossen, dass der Tag der Befreiung in Hamburg ein Gedenktag wird. Die Politik in der Stadt stand damals unter Druck, denn Schleswig-Holstein, Bremen und Mecklenburg -Vorpommern gedachten da schon offiziell der Befreiung von der Nazi-Diktatur.

Linke will 8. Mai zum Feiertag machen

Nach dem Willen der Linksfraktion reicht ein offizieller Gedenktag zum 8. Mai nicht aus. Sie würde den Tag gern zum gesetzlichen und arbeitsfreien Feiertag machen. Die Kapitulation der deutschen Wehrmacht und die Befreiung von der NS-Herrschaft sei die Grundlage für den demokratischen Neubeginn gewesen, sagte der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Deniz Celik dazu.

