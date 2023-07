Stand: 07.07.2023 18:05 Uhr 7er-Rugby-EM in Hamburg - Frauen mit Auftaktniederlagen

Große Bühne für den Rugby-Sport an diesem Wochenende in Hamburg: In Eidelstedt kämpfen die deutschen Frauen und Männer jeweils um den Europameistertitel im 7er-Rugby. Die deutschen Frauen haben am Freitag zunächst gegen Belgien verloren und unterlagen anschließend Frankreich mit 0:48.

