Stand: 06.05.2024 08:02 Uhr 79-Jährige stirbt bei Brand im Hamburger Schanzenviertel

Am Montagmorgen ist im Hamburger Schanzenviertel eine 79 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung am Schulterblatt gestorben. Dort hatte es gebrannt. Laut Feuerwehr soll die Wohnung extrem vollgestellt und vermüllt gewesen sein. Sechs Mieter des viergeschossigen Mehrfamilienhauses wurden zwischenzeitlich in einem HVV-Bus untergebracht. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

