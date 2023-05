Stand: 03.05.2023 19:35 Uhr 78 Jahre nach Befreiung: Gedenkfeier in Neuengamme

Mehrere Hundert Menschen haben am Mittwoch in der Hamburger KZ-Gedenkstätte Neuengamme der Befreiung des Lagers vor 78 Jahren gedacht. Unter den Teilnehmenden waren mehrere Überlebende des Lagers aus Deutschland, England, Israel, Polen und Schweden. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) nahmen teil. Im KZ Neuengamme und seinen 85 Außenlagern waren mehr als 100.000 Menschen inhaftiert worden. Mindestens 42.900 kamen ums Leben. Am 3. Mai 1945 hatten britische Truppen Hamburg kampflos besetzt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.05.2023 | 19:30 Uhr