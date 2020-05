Stand: 03.05.2020 08:31 Uhr - NDR 90,3

Befreiung des KZ Neuengamme: Virtueller 75. Jahrestag

Eigentlich war eine große internationale Gedenkfeier geplant: Vor 75 Jahren, am 3. Mai 1945, wurden die Häftlinge des Konzentrationslagers (KZ) Neuengamme befreit. Aber aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen musste die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte die Veranstaltung absagen. Gedacht werden soll heute trotzdem - und zwar online.

Befreiung des KZ Neuengamme: Virtueller 75. Jahrestag 01.05.2020 23:26 Uhr Wegen der Corona-Krise ist die Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge des KZ Neuengamme abgesagt worden. Stattdessen wird nun am 3. Mai im Internet daran erinnert.







Erinnern per Videobotschaft

Dazu zeigt die Stiftung auf der Internetseite der KZ-Gedenkstätte Neuengamme kurze Videobotschaften. Diese stammen von den Gästen, die ursprünglich zur Gedenkfeier eingeladen waren, darunter Überlebende und Angehörige von ehemaligen Häftlingen aus Belgien, Schweden, Spanien, den USA und Weißrussland. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (beide SPD) nehmen an der virtuellen Gedenkaktion teil und erzählen in den Videobotschaften, welche Bedeutung der Jahrestag für sie hat.

Livestreams zum 75. Jahrestag der Befreiung der KZ-Häftlinge

Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme erinnert auf ihren Social-Media-Accounts unter dem Hashtag #75befreiung an Opfer und Überlebende des Nationalsozialismus sowie an Geschehnisse rund um den 75. Jahrestag der Befreiung. Darüber hinaus bietet die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte Livestreams zum Jahrestag an, in denen Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit haben, den Rednerinnen und Rednern Fragen zu stellen.

Tausende KZ-Häftlinge sterben auf "Cap Arcona"

Für die KZ-Überlebenden bedeutete der 3. Mai 1945 die Befreiung aus der Gewalt der Schutzstaffel des NS-Regimes. Doch nicht alle KZ-Häftlinge überlebten: Am 3. Mai 1945 werden die Schiffe "Thielbek" und "Cap Arcona", damals ein Luxusdampfer der Hamburg-Südamerika-Linie, bombardiert und versenkt. An Bord: Mehr als 7.000 KZ-Häftlinge, von denen die meisten bei dem Angriff ums Leben kommen. Für die Hamburgerinnen und Hamburger ist es der Tag, an dem die britischen Truppen in die Stadt einmarschieren und Hamburg kampflos den Briten übergeben wird.

