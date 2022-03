Stand: 23.03.2022 06:12 Uhr 72-jähriger Fußgänger von Auto erfasst

In Farmsen-Berne ist am Dienstagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 72 Jahre alte Mann sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Er habe Knochenbrüche erlitten. Zur Unfallursache konnte die Polizei bislang noch keine genauen Angaben machen. | Sendedatum NDR 90,3: 23.03.2022 06:00

