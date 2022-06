72-jähriger Exhibitionist in Hamburg erneut vor Gericht Stand: 14.06.2022 17:03 Uhr Ein heute 72-jähriger Hamburger fällt seit Jahren immer wieder mit exhibitionistischen Handlungen in U-und S-Bahnen auf. Seit Dienstag muss er sich in einem Berufungsprozess erneut vor dem Landgericht verantworten.

S21, später Nachmittag: Der Angeklagte setzt sich einer jungen Frau gegenüber. Er blickt ihr ins Gesicht, öffnet dabei seine Hose und berührt sich. Als die Frau das bemerkt, schreit sie erschrocken auf. Der Mann flieht hastig aus dem Abteil. Dies ist nur einer von neun Fällen, die in diesem Prozess verhandelt werden und die der Angeklagte auch gesteht.

Mehrfach vorbestraft

Schon als Jugendlicher habe er oft vor Frauen masturbiert, denen habe das immer gefallen, behauptet der grauhaarige 72-Jährige in trotzigem Ton. Dass sich Frauen jetzt belästigt fühlten, tue ihm aber leid. Der Rentner ist vielfach wegen exhibitionistischer Handlungen in U-und S-Bahnen vorbestraft. Zuletzt hatte das Amtsgericht ihn zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Dagegen war er in Berufung gegangen.

Angeklagter laut Gutachter vermindert schuldfähig

Laut einem Gutachter ist der 72-Jährige vermindert schuldfähig. Sein Exhibitionismus ist demnach eine chronische Erkrankung und zwanghaft.

