Stand: 23.03.2022 06:12 Uhr 71-jähriger Fußgänger von Auto erfasst

In Farmsen-Berne ist am Dienstagabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, als er die August-Krogmann-Straße überquerte. Der 71 Jahre alte Mann sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Er habe Knochenbrüche erlitten. Gegen den 58-jährigen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. | Sendedatum NDR 90,3: 23.03.2022 06:00

