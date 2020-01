Stand: 06.01.2020 13:49 Uhr - NDR 90,3

71-Jährige nach Böllerwurf schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

In der Silvesternacht ist in der Nähe des U-Bahnhofs Baumwall eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Hamburger Polizei am Montag mitteilte, war die 71-Jährige mit einer Freundin auf der Niederbaumbrücke, als gegen 23.40 Uhr ein Böller in ihre Richtung geworfen wurde. Dabei flogen ihr Böllerteile ins rechte Auge. Die Frau kann nun auf dem verletzten Auge nicht mehr sehen. Sie befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Die Ärzte können derzeit nicht sagen, ob die Frau je wieder beidseitig sehen wird.

71-Jährige nach Böllerwurf verletzt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 06.01.2020 15:00 Uhr Autor/in: Kai Salander Die Polizei sucht Zeugen einer mutmaßlichen Böllerattacke in der Silvesternacht in der Hamburger Hafencity. Eine 71-Jährige wurde schwer verletzt. Kai Salander berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei geht aufgrund von Beschreibungen der Detonation davon aus, dass die Pyrotechnik nicht zugelassen war. Sie sucht jetzt nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Weitere Informationen Ausgebrannter Streifenwagen: Belohnung ausgesetzt Nachdem Unbekannte in der Silvesternacht in Steilshoop einen Streifenwagen angezündet hatten, erhöht die Hamburger Polizei den Fahndungsdruck: Sie setzt eine Belohnung für Hinweise aus. (05.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.01.2020 | 15:00 Uhr