Stand: 06.03.2024 06:15 Uhr 70-Jährige stirbt nach Unfall in Autowaschanlage

In einer Autowaschanlage in Tonndorf ist am Dienstagabend eine Seniorin tödlich verunglückt. Nach Angaben der Hamburger Polizei war die 70-Jährige nach dem Waschen mit ihrem Wagen plötzlich gegen eine Wellblechwand gefahren. Feuerwehrleute konnten die Frau zunächst wiederbeleben, sie verstarb aber später im Krankenhaus. Warum sie in der Waschanlage die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ist noch unklar.

