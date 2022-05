Stand: 04.05.2022 16:07 Uhr 66-Jähriger bei Streit getötet: Täter stellt sich

Bei einem Streit in Fuhlsbüttel hat ein Mann am Dienstag seinen 66 Jahre alten Nachbarn getötet. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes entdeckte das Opfer in dessen Wohnung. Am Dienstagabend stellte sich der Tatverdächtige bei der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 60-Jährige räumte ein, den 66-Jährigen im Verlauf eines Streits getötet zu haben. Er übergab auch die mutmaßliche Tatwaffe. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, ein Haftrichter erließ am Mittwoch Haftbefehl wegen Totschlags. | Sendedatum NDR 90,3: 04.05.2022 16:00

