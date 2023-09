65.000 Menschen bei Nacht der Kirchen in Hamburg Stand: 17.09.2023 09:37 Uhr Die Kirchen in Hamburg haben wieder gezeigt, was in ihnen steckt. Bei der 20. Nacht der Kirchen waren am Samstagabend mehr als 90 Gemeinden überall in Hamburg und rundherum dabei.

Nach Angaben des Kirchenkreises Hamburg-Ost nutzten rund 65.000 Menschen das vielfältige Angebot. Die Besucherinnen und Besucher konnten neben Gospel-Chören auch Pop, Rock, Hip-Hop und klassische Musik, Comedy, Literatur und Theater sehen und hören oder an Stadtführungen und Barkassenfahrten teilnehmen.

NDR-Bühne in der Mönckebergstraße

Zur Eröffnung auf der NDR-Bühne am Mönckebergbrunnen kamen auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Bischöfin Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße. Hier gab es unter anderem Musik von Gospel-Chören.

"Es war eine Nacht, um Gemeinschaft zu erfahren und Segen zu spüren", so Hauptpastor und Propst Martin Vetter. "An einem solchen Abend wird sichtbar, wie lebendig und bunt Kirche ist. Wir freuen uns, dass so viele Menschen der Einladung gefolgt sind."

Nacht der Kirchen gibt es seit 2004

Die Nacht der Kirchen wird in Hamburg seit 2004 gefeiert. Veranstalter sind der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreisverband Hamburg, das Erzbistum Hamburg und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Hamburg.

