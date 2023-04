65-Jähriger kommt bei Feuer in Lokstedt ums Leben

Stand: 15.04.2023 10:49 Uhr

Bei einem Feuer in einem Schrebergarten in Hamburg-Lokstedt ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Mann ums Leben gekommen. Für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.