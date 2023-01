Stand: 05.01.2023 12:23 Uhr 62 Atomtransporte in Hamburg in 2022

In Hamburg sind im vergangenen Jahr 62 Atomtransporte über die Straßen gerollt. Das haben Anfragen der Linksfraktion an den Senat ergeben. Die Zahlen sind damit im dritten Jahr in Folge in etwa gleich geblieben. Die Linke kritisiert, dass der Hamburger Hafen weiter Umschlagsort für atomare Fracht sei - trotz der Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.01.2023 | 12:00 Uhr