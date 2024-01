60.000 Menschen bei Demo gegen Rechtsextremismus in Hamburg Stand: 28.01.2024 15:02 Uhr Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" (FFF) hat für den heutigen Sonntag eine Demonstration gegen Rechtsextremismus in Hamburg angekündigt. Sie wurde vom Jungfernstieg auf die Ludwig-Erhard-Straße verlegt. Das ist eine Reaktion auf den Massenandrang bei der Demo am Freitag vor einer Woche.

Die Polizei spricht bisher von 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich schon auf der Ludwig-Erhard-Straße versammelt haben - und noch immer kommen weitere dazu. Die Demonstrierenden stehen vom Rödingsmarkt bis zur Reeperbahnd und darüber hinaus. Auch in den Nebenstraßen haben sich Menschen versammelt. Viele Familien sind dabei, aber auch Menschen aller Altersgruppen. Viele haben selbstgebastelte Schilder in der Hand mit Sprüchen wie "Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf" oder "Menschenrechte statt rechte Menschen".

Zahlreiche Organisationen beteiligt

Die Kundgebung steht unter dem Motto "Hamburg steht zusammen - für Vielfalt und Demokratie". Mitorganisatorin Annika Rittmann von FFF sagte: "Wir wollen hier heute ein starkes Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen." Mehr als 40 Organisationen rufen nach Rittmanns Angaben bisher zur Demo auf, darunter Greenpeace, der Mieterverein, der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Hamburger "Bündnis gegen Rechts".

Demonstrationszug durch die Innenstadt

In diesen Minuten soll ein knapp vier Kilometer langer Demonstrationszug durch die Innenstadt starten. Von der Ludwig-Erhard-Straße geht es über den Jungfernstieg, den Gänsemarkt, den Johannes-Brahms Platz und den Holstenwall durch die Innenstadt führen.

1.500 Menschen bei Demo in Harburg

Ein breites Bündnis ist bereits am Sonnabend in Harburg auf die Straße gegangen. Um 17 Uhr startete auf dem Herbert- und Greta-Wehner-Platz ein Protest gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze. Rund 1.500 Menschen nahmen daran teil. Die SPD-Bürgerschaftsfraktion hatte die Kundgebung angemeldet. Mit dabei waren unter anderem die Grünen, die CDU, FDP sowie die Linke sowie der DGB, die "Omas gegen Rechts" und der Harburger Integrationsrat.

