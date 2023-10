Stand: 03.10.2023 16:10 Uhr 6.000 Teilnehmer bei Köhlbrandbrückenlauf

Insgesamt rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Dienstag beim Köhlbrandbrückenlauf an den Start gegangen. Die Brücke wurde wegen des Wettbewerbs zeitweise für den Autoverkehr gesperrt. Die Laufstrecke führte über eine Distanz von 12,3 Kilometern durch den Hafen. Die Köhlbrandbrücke ist normalerweise für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Fahrradfahrerinnen und -fahrer nicht zugänglich. Der Lauf findet seit zehn Jahren am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, statt.

