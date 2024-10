Stand: 03.10.2024 16:28 Uhr 6.000 Läuferinnen und Läufer beim Köhlbrandbrückenlauf

Am Tag der Deutschen Einheit ist die Köhlbrandbrücke traditionell für den Autoverkehr gesperrt und wird von Läuferinnen und Läufern genutzt. In diesem Jahr haben rund 6.000 Menschen am Köhlbrandbrückenlauf teilgenommen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.10.2024 | 19:30 Uhr