Stand: 25.07.2023 08:51 Uhr 60-jährige Frau kommt bei Brand in Altona ums Leben

Bei einem Brand in der Neuen Mitte Altona ist am Dienstagmorgen eine 60-Jährige ums Leben gekommen. Das Feuer war gegen 5 Uhr im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Harkortstraße ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren mehrere Möbel im Wohn- und Schlafzimmer in Brand geraten. Sechs weitere Hausbewohnerinnen und -bewohner wurden aufgrund der Rauchentwicklung vor Ort vom Rettungsdienst gesichtet. Insgesamt waren mehr als 20 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen.

