Stand: 03.05.2024 07:01 Uhr 60-Jähriger wird von Linienbus angefahren und verletzt

Ein 60-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Hamburg von einem Linienbus angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei gegen 19.30 Uhr in der Hoheluftchaussee im Stadtteil Hoheluft-Ost mutmaßlich auf eine Busspur gelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei habe ihn der heranfahrende Linienbus erfasst. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

