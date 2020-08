Stand: 05.08.2020 18:36 Uhr - NDR 90,3

59 Corona-Fälle bei Blohm+Voss: Suche nach dem Ursprung

Bei Blohm+Voss läuft die Auswertung des nächsten Massen-Corona-Tests. Noch ist unklar, wie sich insgesamt mindestens 59 Mitarbeiter mit dem Virus infizieren konnten.

Gewerkschaft fordert mehr Kontrollen

Offiziell heißt es vom Mutterkonzern Lürssen in Bremen, dass die bisherigen Testergebnisse den Ursprung der Infektion nicht zeigen. Die Gewerkschaft IG Metall sagte im Gespräch mit NDR 90,3, sie weise seit Monaten darauf hin, dass die Lebensumstände der zahlreichen Arbeiter, oft aus anderen Ländern, auf der Werft stärker kontrolliert werden sollten. Der Gewerkschaft sei bekannt, dass sogenannte Werkvertragsarbeitnehmer teilweise mit mehreren Personen auf einem Zimmer leben.

Auf der Hamburger Werft gibt es rund 600 Beschäftigte. Je nach Auslastung und Auftrag kommen aber noch zahlreiche Dienstleister dazu, so dass sich auch schnell mehr als 1.000 Menschen auf dem Gelände bewegen können.

500 Mitarbeitende getestet

Am Montag waren rund 500 Mitarbeitende eines gut abgrenzbaren Bereichs auf freiwilliger Basis getestet worden, nachdem Ende vergangener Woche dort bei sechs ihrer Kollegen das Virus festgestellt worden war. Bei dem neuen Test waren die weiteren Infektionen festgestellt worden. Alle getesteten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden bis zum Testergebnis bezahlt von der Arbeit freigestellt, wie Lürssen weiter mitteilte. Erst nach einem negativen Testergebnis können sie an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

Für Hamburg ist es der erste große Corona-Ausbruch in einem Unternehmen. Zuletzt hatte es laut Sozialbehörde mehrere Fälle am selben Ort in einem Flüchtlingswohnheim in Wandsbek, sowie in einem Pflegeheim in Bramfeld gegeben.

