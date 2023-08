Stand: 22.08.2023 18:00 Uhr 55-Jähriger wird bei Streit mit Glasflasche verletzt

Am Montagabend ist ein Mann bei einer Schlägerei am S-Bahnhof Heimfeld verletzt worden. Bei der Auseinandersetzung hatte jemand dem 55-Jährigen Mann eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und verlor viel Blut. Zuvor hatte die Gruppe auf einem nahegelegenen Platz gefeiert. Die Lebensgefährtin des Opfers konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei zusammen mit anderen Anwesenden festhalten. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund für den Streit ist unklar.

