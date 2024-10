Stand: 29.10.2024 10:48 Uhr 540 Anträge auf Änderung von Geschlecht oder Namen

In Hamburg wollen mehr als 540 Menschen ihren Geschlechts- und Namenseintrag ändern und haben bereits einen Antrag bei den Standesämtern gestellt. Das entsprechende neue Gesetz tritt am Freitag in Kraft, die Änderungsanträge können aber schon seit August gestellt werden.

