Stand: 17.04.2020 18:34 Uhr - NDR 90,3

54-Jähriger wegen Totschlags vor Gericht

Vor dem Hamburger Landgericht ist seit Freitag ein 54-Jähriger angeklagt. Der Familienvater soll am 3. Oktober auf einer Straße in Hamburg-Wilhelmsburg im Streit einen Handwerker erschlagen haben. Er soll mehrfach mit einer Eisenstange auf das Opfer eingeschlagen und mit einem Messer auf ihn eingestochen haben, wie die Staatsanwältin mitteilte. Der 47-Jährige starb nach Angaben der Polizei wenig später im Krankenhaus.

Der damals 23-Jährige Sohn des Opfers war seinem Vater vergeblich zu Hilfe gekommen und erlitt ebenfalls Stichverletzungen. Der Angeklagte selbst war am Kopf verletzt worden und hatte außerdem einen gebrochenen Fuß.

Prozessauftakt: Anklage wegen Totschlags NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 17.04.2020 18:00 Uhr Ein Streit um Bauarbeiten ist im Oktober tödlich geendet. Deswegen muss sich nun ein 54-jähriger Mann vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Elke Spanner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Streit wegen nicht ausgeführter Bauarbeiten

Der Angeklagte hatte den Handwerker offenbar für Bauarbeiten am Wohnhaus eines Verwandten angeheuert. Dafür hatte der Angeklagte bereits einen Vorschuss in Höhe von 1.800 Euro gezahlt. Der Handwerker soll die Arbeiten aber nicht erledigt haben. An dem Morgen im Oktober soll er sein Geld zurück verlangt haben und es soll zum Streit gekommen sein.

Keine Aussage des Angeklagten

Die Anklage gegen den 54-Jährigen lautet auf Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Am ersten Prozesstag wollte er keine Angaben machen, stattdessen gaben seine beiden Verteidiger ein Statement ab. Sie betonten, dass ihr Mandant in Notwehr gehandelt habe und dass man nun im Prozess die Wahrheit herausfinden müsse.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.04.2020 | 18:00 Uhr