Stand: 02.03.2025 23:45 Uhr 5.000 Liter Öl in Wilhelmsburg in die Elbe gelaufen

Auf einem Firmengelände in Wilhelmsburg sind am Sonntagnachmittag rund 5.000 Liter Öl-Wasser-Gemisch aus einem Tank in die Elbe gelaufen. Der Polizeihubschrauber fotografierte den Schaden aus der Luft: Laut Wasserschutzpolizei verteilte sich der schillernde Teppich auf einer Fläche von etwa 90.000 Quadratmetern. Die Feuerwehr brachte Ölsperren auf der Elbe aus. Am Montag soll gemeinsam mit der Umweltbehörde entschieden werden, wie weiter vorgegangen wird, um den Schaden zu beseitigen. Warum der Tank überlief, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.03.2025 | 07:00 Uhr