Stand: 16.10.2019 18:04 Uhr

500-Kilogramm-Blindgänger in Schnelsen entdeckt

Auf einem Baugrundstück in der Straße Sassenhoff in Hamburg-Schnelsen ist am Nachmittag ein Blindgänger gefunden worden. Die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe steckt nach Angaben der Feuerwehr mit der Spitze nach oben im Untergrund. Zurzeit sei noch unklar, welche Art von Zünder sie habe und welche konkreten Auswirkungen eine Entschärfung mit sich bringe, sagte ein Sprecher.

Bombenfund in Schnelsen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.10.2019 18:00 Uhr Autor/in: Pfeifer, Werner Die Feuerwehr bereitet in Schnelsen die Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg vor. Die Bombe wurde auf einer Wiese in der Nähe der Autobahn 7 entdeckt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Entschärfung wird vorbereitet

Experten des Kampfmittelräumdienstes bereiten eine Entschärfung am Fundort in Schnelsen vor, der auf einem alten Bauernhof auf einer Wiese liegt. Der Sperrkreis um den Blindgänger wird 300 Meter betragen. Wie viele Anwohner in der Region betroffen sind, ist noch nicht klar. Da sich in einem Radius von 500 Metern niemand im Freien aufhalten darf, könnten darüberhinaus auch die B 447 und die Autobahn 7 betroffen sein.

Feuerwehr legt Entschärfungsplan fest

Zunächst wird die Feuerwehr versuchen, die Bombe in einem Arbeitsschacht freizulegen. Erst dann sollen weitere Maßnahmen beschlossen werden. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein erklärten auf Twitter bereits, dass mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist.

Darum geht's: Blindgänger NDR 90,3 - 25.06.2019 19:30 Uhr Autor/in: Kathrin Otto Noch heute liegen an die 3.000 Fliegerbomben, aber auch Waffen, Munition und Granaten auf dem Hamburger Stadtgebiet. Doch was macht man mit diesen Blindgängern?







3,58 bei 71 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Fliegerbombe im Hamburger Hafen entschärft Der Kampfmittelräumdienst hat am Dienstag eine Fliegerbombe in der Nähe von Blohm und Voss entschärft. Hunderte Werftarbeiter mussten dafür ihre Arbeit unterbrechen. (03.09.2019) mehr Roboter "Brokk" soll Bomben entschärfen helfen "Brokk 120 D" heißt das neue Arbeitsgerät des Kampfmittelräumdienstes der Hamburger Feuerwehr. Das weltweit zweite Gerät seiner Art soll in gefährlichen Situationen eingesetzt werden. (17.07.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.10.2019 | 17:00 Uhr