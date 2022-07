Stand: 05.07.2022 21:05 Uhr 50 Jahre SOS-Kinderdorf Hamburg

Das SOS-Kinderdorf Hamburg feiert 50. Geburtstag. Seit 1972 unterstützt die soziale Organisation benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien in Hamburg. Anlässlich des Jubiläums lud die SPD-Fraktion am Dienstag zu einem Empfang ins Rathaus, auch Bürgermeister Tschentscher gratulierte. Angebote des SOS-Kinderdorfs in Hamburg gibt es in Dulsberg, Wandsbek, Eimsbüttel und Eidelstedt. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 05.07.2022 19:30

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 05.07.2022 | 19:30 Uhr