50 Jahre Max-Planck-Institut für Meteorologie

Das Max-Planck-Institut für Meteorologie am Rothenbaum hat am Mittwoch sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Die Wissenschaftsbehörde lud am frühen Abend zu einem Senatsempfang im Rathaus ein. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) würdigte das Institut als einen "internationalen Leuchtturm der Klimaforschung". Das 1975 gegründete Institut untersucht zum Beispiel, welchen Einfluss die Meere für das Klima der Erde haben. Die Forschenden setzen sich zudem mit der Erderwärmung und ihren Folgen auseinander. In der Diele des Rathauses ist bis zum 25. Mai eine Ausstellung zu "50 Jahre Klimaforschung" zu sehen.

