Stand: 27.03.2022 11:25 Uhr 49-Jähriger von Auto eines Lieferdienstes erfasst

In Billstedt ist ein Fußgänger in der Nacht zum Sonntag von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 49-Jährige war offenbar einfach auf die Legienstraße gelaufen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll er angetrunken gewesen sein. Der Fahrer eines Lieferdienstes konnte mit seinem Wagen nicht mehr ausweichen. Der Fußgänger wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der 57-jährige Autofahrer blieb unverletzt. | Sendedatum NDR 90,3: 27.03.2022 12:00

