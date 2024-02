48-stündiger Warnstreik: Hochbahn und VHH rechnen mit Stillstand in Hamburg Stand: 28.02.2024 15:13 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) zu einem 48-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung soll am Donnerstag um 3 Uhr beginnen und am Sonnabend um 3 Uhr enden.

Der Warnstreik bei Hochbahn und VHH wird voraussichtlich zwei Tage lang für nahezu kompletten Stillstand im U-Bahn- und Busverkehr in der Hansestadt sorgen. Beide Unternehmen gehen laut einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag "davon aus, mit Streikbeginn keinen Betrieb aufnehmen zu können". Hintergrund für den absehbaren Stillstand auf Straße und Schiene ist laut Hochbahn und VHH, dass Planbarkeit und Sicherheit oberste Priorität hätten. "Wenn sich Fahrgäste mit der Aussicht auf einen Notfallfahrplan auf den Weg machen und sich in zu volle Fahrzeuge oder auf Bahnsteigen drängeln, ginge damit ein hohes Sicherheitsrisiko einher", heißt es in der Mitteilung.

Einige Schulbuslinien sollen fahren

Laut ver.di sind auch die Nachtbusse von Freitag auf Sonnabend vom Warnstreik betroffen. Einige Schulbuslinien sollen aber trotz des Streiks angeboten werden, heißt es von der Hamburger Hochbahn. Zehn Linien mit 700er- und 800er-Nummern sollen fahren.

S-Bahnen und HADAG-Fähren nicht vom Streik betroffen

Von dem Warnstreik nicht betroffen ist die Hamburger S-Bahn. Auch die Hafen-Fähren der HADAG fahren laut Hochbahn planmäßig.

ADAC erwartet vollere Straßen, aber kein Verkehrschaos

Der ADAC rechnet wegen des Warnstreiks mit deutlich volleren Straßen, vor allem am Donnerstag. Das ist inzwischen der verkehrsreichste Tag der Woche. Ein Verkehrschaos erwartet der ADAC - vor allem am Freitag - jedoch nicht. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden inzwischen an Streiktagen Homeoffice machen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

Fahrdienste und Taxi-Anbieter hoffen auf gutes Geschäft

Der Fahrdienst Moia wird in Hamburg bis zu 400 Fahrzeuge einsetzen - mehr lassen die langfristigen Schichtpläne nicht zu. Auch andere Fahrdienste und Taxi-Anbieter hoffen auf ein gutes Geschäft, ebenso die Betreiber von Fahrgemeinschafts-Apps. Anders als bei Bahnstreiks melden Autovermieter bisher keinen großen Run auf Leihwagen - was wohl auch auf hohe Preise zurückzuführen ist.

Tarifstreit: Es geht um bessere Arbeitsbedingungen

Hintergrund des Warnstreiks sind laut ver.di die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 8.000 Beschäftigten bei der Hochbahn und VHH. Es gehe vor allem um bessere Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten. Für beide Verkehrsbetriebe gilt jeweils ein Haustarifvertrag. Neue Verhandlungen sind nach Unternehmensangaben für den 5. März bei den VHH und für 7. März bei der Hochbahn angesetzt. Zuletzt hatte ver.di Anfang Februar bundesweit den Nahverkehr bestreikt - auch in Hamburg fuhren kaum U-Bahnen und Linienbusse.

Weitere Informationen ÖPNV-Warnstreiks ab morgen auch in Hamburg und Niedersachsen Bislang sind im Norden lediglich SH und Göttingen betroffen. Am Freitag kommen dann auch noch MV und Bremen hinzu sowie kommunale Unternehmen in SH. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.02.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr