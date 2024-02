Stand: 10.02.2024 12:40 Uhr 42.000 Dinge landeten letztes Jahr im Hamburger Fundbüro

Ob in der U-Bahn, im Bus oder an der Elbpromenade: Immer wieder lassen Menschen etwa ihren Schlüssel oder ihr Handy irgendwo liegen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt rund 42.000 Dinge, wie das Bezirksamt Altona mitteilte. Auch ein Bolzenschweißgerät und ein Poker-Set-Koffer landeten im Fundbüro. Dinge, die innerhalb einer bestimmten Frist nicht abgeholt werden, werden versteigert. So kamen letztes Jahr rund 205.000 Euro zusammen.

