41-Jähriger nach Reanimation auf Kran im Hafen gestorben

Ein 41 Jahre alter Mann hat bei der Arbeit auf einem Verladekran in der Nacht zu Montag das Bewusstsein verloren und ist später im Krankenhaus gestorben. Ein Kollege hatte bemerkt, dass es dem 41-Jährigen auf dem Kran in 20 Metern Höhe schlecht ging und einen Notruf abgesetzt. Höhenretter holten ihn mit einer Drehleiter vom Kran und brachten ihn unter weiteren Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik. Dort starb der Mann.

