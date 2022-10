Stand: 26.10.2022 18:56 Uhr 41 Fußballspiele in der vergangenen Saison wegen Gewalt abgebrochen

In der vergangenen Saison hat es in Hamburg 41 Fußballspiele gegeben, die wegen physischer oder verbaler Gewalt abgebrochen wurden. Betroffen waren Partien von der Oberliga bis zur Kreisklasse. Diese Zahlen hat der Präsident des Hamburger Fußball-Verbands, Christian Okun, am Mittwoch präsentiert. Bei insgesamt rund 22.000 Spielen entspricht das weniger als zwei Promille. Im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie ist die Zahl damit nicht gestiegen.

