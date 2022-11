Stand: 24.11.2022 09:04 Uhr 40.000 Ukraine-Geflüchtete in diesem Jahr in Hamburg registriert

Seit Februar greift Russland die Ukraine an. Hamburg hat seitdem etwa 40.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert. Die meisten sind laut einer Schätzung der Sozialbehörde auch in der Stadt geblieben, nämlich etwa 32.000. Insgesamt wurden in diesem Jahr laut Behörde bislang 50.000 Geflüchtete aus aller Welt in Hamburg registriert.

