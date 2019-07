Stand: 04.07.2019 06:20 Uhr

Hamburg baut 39 neue Schulen

Hamburg steht vor einem Schulbau-Boom. Weil die Zahl der Schüler in den kommenden Jahren um ein Viertel wachsen wird, sollen bis 2030 insgesamt vier Milliarden Euro investiert werden. 39 ganz neue Schulen sind geplant.

Spektakuläre Bauten

Darunter spektakuläre Bauten wie die Stadtteilschule in Kirchwerder: Sie wird aussehen wie ein überdimensionaler Bauernhof - mit schrägen Außenwänden aus Backstein - passend zur Umgebung, den Vier-und Marschlanden. Ewald Rohwohlt, Geschäftsführer von Schulbau Hamburg, findet den Entwurf "einfach einmalig". Er werde eine völlig neue Sicht auf Schule produzieren, so Rohwohlt.

Nicht nur Schule, sondern auch Stadtentwicklung

Und auch weitere Gebäude haben es in sich. So der Neubau der Kurt Tucholsky Stadtteilschule in der Neuen Mitte Altona, bei dem zwei der sieben Stockwerke unter der Erde versteckt sind. Denn Fläche ist dort knapp. Größte Herausforderung ist der Campus Struenseestraße in Altona, "weil das eben nicht nur Schule ist, sondern ein Stück Stadtentwicklung in Hamburg", so Rohwohlt. Mit fast 55 Millionen Euro ist der Campus aus drei Schulen auch das teuerste Projekt.

60 neue Mitarbeiter

Um alles zu bewältigen, startet Schulbau Hamburg eine Personaloffensive: 60 neue Mitarbeiter werden in den kommenden vier Jahren eingestellt.

