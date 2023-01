Stand: 24.01.2023 18:39 Uhr 39 Absolventen haben neue Pflegeausbildung abgeschlossen

In Hamburg haben jetzt erstmals junge Frauen und Männer ihr Abschlusszeugnis für die "generalistische Pflegeausbildung" bekommen. Das Besondere an der dreijährigen Ausbildung an der staatlichen Pflegeschule Burgstraße ist es, dass sie die drei sonst getrennten Ausbildungsberufe Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege bündelt. Die Berufsaussichten für die 39 Absolventen und Absolventinnen seien hervorragend, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD).

