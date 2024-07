Stand: 20.07.2024 09:23 Uhr 37-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Billstedt

Am Freitagabend ist in Billstedt eine Frau von einem Auto erfasst und getötet worden. Das Unglück passierte, als sie den Schiffbeker Weg überqueren wollte. Die 37-Jährige wurde am Unfallort reanimiert, starb dann aber im Krankenhaus.

