350.000 Pendler fahren zur Arbeit nach Hamburg

Rund 350.000 Menschen fahren regelmäßig zum Arbeiten nach Hamburg. Das sind nach Angaben der IG Bau 30 Prozent mehr als im Jahr 2000, wie die Industriegewerkschaft am Dienstag mitteilte. Damit liege Hamburg im bundesweiten Vergleich auf dem dritten Platz bei den Pendlerzahlen. Nur in München und in Frankfurt gibt es demnach mehr Berufspendler.

Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Städten

Hauptursache für den Pendler-Boom ist nach Angaben der IG Bau der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Städten. Eine wachsende Zahl von Menschen könne sich die hohen Mieten und Immobilienpreise gerade dort nicht mehr leisten, wo in den letzten Jahren besonders viele Jobs entstanden, sagte Matthias Maurer, Bezirksvorsitzender der IG Bau in Hamburg. Die Folge seien immer längere Staus und überfüllte Züge.

Schlecht für die Familie und die Umwelt

Strecken von mehr als 50 Kilometern bis zum Arbeitsplatz seien für viele Pendler in Hamburg mittlerweile normal, so Maurer: "Dabei geht nicht nur wertvolle Zeit für Familie, Freunde und Hobbys verloren - auch die Umwelt leidet unter der Fahrerei."

Die Pendler-Problematik in Hamburg ist offenbar Teil eines bundesweiten Trends. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit pendelten im vergangenen Jahr 39 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in eine andere Stadt oder einen anderen Kreis zur Arbeit.

