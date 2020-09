35 Jahre Hamburg Journal Stand: 30.09.2020 11:12 Uhr Das Hamburg Journal feiert sein 35-jähriges Jubiläum. Heute vor 35 Jahren lief die erste Sendung des Regionalmagazins, das damals noch Hamburger Journal hieß.

"Guten Abend Hamburg" - von Anfang an ist dieser Satz das Markenzeichen des Hamburger Journals. Vor 35 Jahren geht es im ersten Beitrag des neuen Regionalmagazins um Krawalle in Altona. Ausgehend von den Hausbesetzerinnen und Hausbesetzern der Hafenstraße. Ein Brennpunkt von vielen, die das Hamburger Journal in den nächsten Jahren immer wieder begleiten wird. Seitdem ist viel passiert: politisch, gesellschaftlich, persönlich. Wo immer was in der Stadt passiert, den Kameras des Journals entgeht nichts.

1992: Brahms in der Titelmelodie

Aus dem Hamburger Journal wird das Hamburg Journal. Seit 1992 beginnt das Hamburg Journal dann auch mit Johannes Brahms. Die eingängige Melodie summen gelegentlich auch Politikerinnen und Politiker, aber das hält das Hamburg Journal nicht davon ab, auch bei ihnen kritisch nachzufragen.

Egal ob Bürgerschaft, Demonstrationen, Musicalpremieren oder Hafengeburtstag, das Hamburg Journal ist immer dabei. Hanseatisch, weltoffen und maritim. In diesem Jahr wurde der Hafengeburtstag aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Das Hamburg Journal aber war jeden Tag da für seine Zuschauerinnen und Zuschauer.

Dass das so bleibt, ist auch unser Wunsch für die nächsten 35 Jahre. Tag für Tag. Woche für Woche. Das Hamburg Journal im NDR Fernsehen. Jeden Abend um 18 und 19.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 30.09.2020 | 19:30 Uhr