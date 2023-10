Stand: 07.10.2023 06:40 Uhr 35-Jährige in Harburg sexuell angegriffen

In Harburg ist eine Frau sexuell angegriffen worden - die Polizei sucht Zeugen der Tat. Die 35-Jährige war am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr an der Haltestelle Technische Universität Harburg aus dem Bus gestiegen und auf dem Heimweg. In der Ernst-Eger-Straße sprach sie ein etwa 20-jähriger Mann an und attackierte sie plötzlich. Als die Frau sich wehrte, flüchtete der Täter.

