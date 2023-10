Stand: 21.10.2023 14:00 Uhr 34-Jähriger nach Schlägerei in Altona festgenommen

Die Polizei hat am Altonaer Bahnhof einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Der 34-Jährige war am Freitagabend in einen Streit und eine Prügelei verwickelt, wobei er auch am Kopf verletzt wurde. Als die Polizei die Personalien des stark alkoholisierten Mannes aufnahm, stellte sie fest, dass er seit Anfang des Monats gesucht wurde. Er hatte eine geforderte Geldstrafe von über 500 Euro nicht gezahlt war und bisher untergetaucht. Nun muss der Mann für 60 Tage in Haft.

