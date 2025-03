Stand: 10.03.2025 14:14 Uhr 33-Jähriger wegen versuchten Totschlags angeklagt

Ein 33-Jähriger ist seit Montag wegen versuchten Totschlags vor dem Hamburger Landgericht angeklagt. Er soll im September einen 37-Jährigen, der betrunken am Altonaer Bahnhof saß, so schwer misshandelt haben, dass dieser zum Pflegefall wurde. Das Opfer erlitt schwere Hirnschäden, ist kaum noch ansprechbar und kann selbst nicht mehr sprechen. Der Angeklagte soll ihm laut Anklage mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Beide gehören der Trinkerszene am Altonaer Bahnhof an. Der Angeklagte schwieg im Gerichtssaal.

