3,2 Millionen Euro für Sitz der Finkwarder Speeldeel Stand: 07.01.2021 17:55 Uhr Die historische Polizeiwache "Oole Wach" in Finkenwerder kann jetzt saniert werden. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sicherte am Donnerstag 3,2 Millionen Euro aus dem Hamburger Haushalt zu.

Ursprünglich handelt es sich bei dem Gebäude um eine Gaststätte, dann war es fast 50 Jahre lang Polizeiwache - und jetzt mittlerweile Sitz der Folklore-Gruppe Finkwarder Speeldeel. Das dreigeschossige Haus am Steendiek 14 ist schon längst in die Jahre gekommen.

AUDIO: Dressel sagt Millionen für Sanierung in Finkenwerder zu (1 Min)

Bund sagte eine Million zu

Um das denkmalgeschützte Gebäude umzubauen und zu erhalten, hatten die Vereinsmitglieder der Finkwarder Speeldeel und andere ehrenamtliche Helfer jahrelang viel in Eigenregie renoviert und restauriert. Ende November kam die Zusage von knapp einer Million Euro vom Bund - und jetzt die gute Nachricht vom Finanzsenator. Gerade die Kulturschaffenden treffe die Corona-Pandemie hart, so Dressel. "Da ist es wichtig, gerade in diesem Bereich Impulse zu setzen."

