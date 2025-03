Stand: 21.03.2025 17:38 Uhr 32-Jähriger nach Schießerei in Hamburg-Harburg zu vier Jahren Haft verurteilt

Vor rund sieben Monaten war ein Mann im Harburger Phoenix-Viertel angeschossen worden. Nun ist am Freitag ein 32-Jähriger für die Tat vom Hamburger Landgericht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem muss der Mann 3.000 Euro an das Opfer zahlen, das durch den Schuss am Bein verletzt wurde. Hintergrund der Tat war ein Streit in der Zuhälterszene.

