30 Jahre "Fluchtpunkt Hamburg": Feier in St. Pauli Kirche

In der St. Pauli Kirche wird am Dienstag ein verspätetes Jubiläum gefeiert: "Fluchtpunkt Hamburg" wurde 1994 vom Kirchenparlament der Evangelisch-Lutherischen Kirche Nordelbien eingerichtet. Rechtsanwälte und -anwältinnen vertreten seit mehr als 30 Jahren Menschen, wenn sie in Asylfragen rechtlichen Beistand benötigen. Seitdem Gründung hat "Fluchtpunkt" nach eigenen Angaben fast 12.000 Flüchtlinge kostenlos beraten oder vor Gericht vertreten.

