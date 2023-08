Stand: 24.08.2023 19:11 Uhr 30-Jähriger in Billstedt fast totgetreten - Polizei verhaftet drei Männer

Rund zwei Monate nach einem fast tödlichen Überfall auf ein Brüderpaar in Billstedt hat die Polizei drei Verdächtige in Glinde und in Ohlsdorf verhaftet. Die 18, 22 und 36 Jahre alten Brüder sollen mit zwei Komplizen ihren Opfern aufgelauert haben. Ein 30-Jähriger wurde bei dem Angriff durch Tritte gegen den Kopf lebensgefährlich verletzt, sein Bruder erlitt Platzwunden. Zum möglichen Motiv der Attacke wurde nichts bekannt.

