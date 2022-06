Stand: 12.06.2022 18:38 Uhr 28 zusätzliche Therapeuten für Hamburgs Schulen

Hamburgs Schulen wollen bessere Therapien für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf anbieten. Dafür schafft die Schulbehörde ab kommendem Schuljahr 28 neue Therapeutenstellen. So können zusätzlich Kinder therapiert werden, die im Bereich der geistigen Entwicklung beeinträchtigt sind. Lange war dies nur für Kinder mit einer motorischen oder körperlichen Behinderung möglich. Die Behörde will die zusätzlichen Therapeuten und Therapeutinnen sowohl an Sonder- als auch an allgemeinbildenden Schulen einsetzen. Die neuen Stellen sind jährlich mit rund 2,4 Millionen Euro veranschlagt. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 12.06.2022 19:30

