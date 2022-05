Stand: 11.05.2022 17:49 Uhr 2.500 weitere Gutscheine für Eintritt in Sportvereine

17.200 Hamburgerinnen und Hamburger sind seit Sommer vergangenen Jahres über eine Neumitglieder-Kampagne Sportvereinen der Stadt beigetreten. Sie hätten die Gutscheine im Wert von 80 Euro zu einem Vereinseintritt genutzt, sagte Sportsenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch. 2.800 weitere hätten nach dem Download bis zu drei Monate Zeit, den Gutschein einzulösen. Von Donnerstag an will der Senat weitere 2.500 Gutscheine anbieten. | Sendedatum NDR 90,3: 11.05.2022 16:30