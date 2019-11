Stand: 18.11.2019 06:31 Uhr

250 Hochschulrektoren treffen sich in Hamburg

Zum Semesterbeginn hat der umstrittene AfD-Mitgründer Bernd Lucke mit seinen Vorlesungen eine Debatte um Meinungsfreiheit an Hochschulen ausgelöst. Nun dreht sich heute auch die Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonferenz in Hamburg um die Themen Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. Das war einer Sprecherin zufolge allerdings schon früher festgelegt worden. Zu Beginn der Versammlung mit etwa 250 Rektoren und Präsidenten der deutschen Hochschulen wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen. Im Anschluss daran soll es eine Podiumsdiskussion zum Thema "70 Jahre Artikel 5 - Die Hochschulen in der Verantwortung" geben. Am Abend werden zudem die mit 25.000 Euro dotierten Preise für Hochschulkommunikation überreicht.

Lucke-Vorlesungen massiv gestört

Lucke war in diesem Semester an seinen Lehrstuhl für Volkswirtschaft zurückgekehrt, nachdem er nicht erneut in das Europäische Parlament eingezogen war. Er ist ordentlicher Professor und Beamter des Landes. Aus der AfD, die er 2013 mitgegründet hatte, war der Ökonom im Juli 2015 ausgetreten. Bei seinen ersten beiden Vorlesungen im Oktober war Lucke massiv gestört worden. Die beiden folgenden Vorlesungen konnte er unter Polizeischutz abhalten, private Sicherheitskräfte kontrollierten die Studenten beim Eingang. Außerdem erhielt Lucke private Personenschützer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.11.2019 | 10:00 Uhr