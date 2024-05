Stand: 05.05.2024 11:29 Uhr 25-Jähriger in Osdorf durch Messerstiche schwer verletzt

Bei einem Messerangriff am Osdorfer Born ist in der Nacht zum Sonntag ein 25-Jähriger schwer verletzt worden. Laut Polizei kam er mit einer blutenden Wunde am Bauch in ein Krankenhaus. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind völlig unklar. Der Verletzte wollte gegenüber der Polizei keine Angaben machen. Bereits Stunden zuvor hatte es in der Straße Bornheide in Osdorf einen Polizeieinsatz gegeben: Ein Betrunkener hatte mehrere Jugendliche mit einem Messer bedroht und war daraufhin festgenommen worden.

