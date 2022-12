Stand: 12.12.2022 18:03 Uhr 25-Jähriger greift Obdachlosen in S-Bahn in Hamburg an

In Hamburg ist am Sonntagvormittag ein Obdachloser in einer S-Bahn angegriffen worden. Der 40-Jährige war mit der Linie S21 unterwegs. Zwischen Rothenburgsort und Hauptbahnhof wurde er von einem 25-jährigen Fahrgast mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert. Laut Bundespolizei hatte der Obdachlose in der Bahn nach Kleingeld gefragt. Als er am Hauptbahnhof fliehen wollte, gingen die Tritte am Bahnsteig weiter. Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes griffen ein. Gegen den mutmaßlichen Täter ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.

